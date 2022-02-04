ESOGÜ mezunu Şehit Piyade Er Tarık Tarcan için Mevlid-i Şerif okutuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından; 2 Şubat’ta Şırnak’ta şehit düşen Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Piyade Er Tarık Tarcan ile vatan toprakları için kahramanca canlarını feda eden tüm şehitler için Cuma namazı öncesi ESOGÜ İlahiyat Camii’nde Mevlidi Şerif okutuldu.

Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak düzenlenen mevlit programına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ’nün akademik personeli, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Kur'anı Kerim ve ilahilerin okunduğu, şehitler için dua edilerek şehitlik mertebesinin yüceliğinin anlatıldığı program, namaz çıkışı lokum ikramı ile sona erdi.

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