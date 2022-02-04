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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuryeye çarptıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

İHA

Kuryeye çarptıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir motosikletli kuryeyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarken park halindeki 2 otomobile zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Mahallesi Sakarya 2 Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle motosikletli kuryeye çarptığı iddia edilen sürücü H.Y., olay yerinden uzaklaşırken park halindeki 2 otomobile de zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anladıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Sürücü H.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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