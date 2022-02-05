Bıçak tehdidi ile gasp yapan şüpheli yakalandı

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de bir iş yerinden para gasp eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, H.Ü.'yü (77) bıçakla tehdit edip kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B. isimli zanlının kimliğini belirlediği. Zanlı, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.