Güneşe karşı yatan sokak hayvanları gülümsetti Sokak hayvanları güneşli havanın tadını çıkarttı

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Eskişehir'de, kar yağışı ve dondurucu soğuğun ardından gelen güneşli havayı fırsata çeviren sokak hayvanlarının sevimli halleri, gülümsetti.

Eskişehir’de sıfırın altında seyreden hava sıcaklığıyla birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, güneşli alanlarda yatarak vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Kar yağışının olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı.

Öte yandan, kaldırımda yatan sokak hayvanlarını yayaların rahatsız etmemek için mesafeli yürümesi de dikkatlerden kaçmadı. Bazı vatandaşların kaldırımda yatan sokak hayvanlarını rahatsız etmemek için araç yolundan yürüdüğü görüldü.

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