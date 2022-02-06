Dövme Sucuk Festivali’nde dünyanın en büyük sucuklu yumurtası Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanıldı Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü: “Guinness Dünya Rekorlar Kitabı için iddialı bir girişim” Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz: “Dünyada değil uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz”

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde altıncısı düzenlenen Dövme Sucuk Festivali’nde yeni bir rekora imza atılarak, dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapıldı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Dövme Sucuk Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Eskişehir kent merkezinden ve çevre illerden binlerce kişinin katıldığı vatandaşlar doyasıya sucuk yedi. İlçedeki Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı’nda düzenlenen festivalde yöresel lezzetlerin de tadına bakan vatandaşlar, güneşli havanın da tadını çıkardı. Etkinlikte temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, temsili kıyafet giyerek vatandaşları eğlendirdi.

450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanıldı

Festivalde toplam 6 ton sucuk saatler içerisinde tüketilirken, yeni bir rekora da imza atıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün de katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapıldı. Sucuklu yumurtanın yapımında 450 kilogram sucuk ve 3 bin adet yumurta kullanıldı.

“Guinness Dünya Rekorlar Kitabı için iddialı bir girişim”

Dünya rekoruna imza atacaklarını ve iddialı bir girişimde bulunduklarını dile getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Nasip olursa Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’mizin altıncısını düzenliyoruz. Halkımızla beraber bugün burada bir ilke daha imza atacağız. Nasip olursa dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapacağız. 25 metrekarelik sacımızda 3 bin yumurta ve 450 kilo sucukla dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıp tescilleyeceğiz inşallah. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmek için iddialı bir girişim. İlklerin ilçesi olan Sivrihisar bir ilki daha gerçekleştirecek inşallah. Şu anda görmüş olduğunuz alanda 60 bin civarında misafirimiz var. İnşallah gelen misafirlerimizle birlikte 100 bin kişi bekliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Bugün burada nasip olursa 6 ton sucuk, sucuk ekmek ayran dağıtacağız” dedi.

“Dünyada değil uzayda bile kimse bu rekoru kıramaz”

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, “İnanılmaz bir kalabalık var. Bu iki aylık bir süreçti. Guinness’in resmî kanallarına videolar çekiliyor. Kabul etmezlerse yine buradayız. 25 metrekarelik sac, 450 kilo sucuk 3 bin yumurta; seneye rakamların yanına birer sıfır daha koyarız. 3 bin yumurta olur 30 bin yumurta, 450 kilo olur 4 buçuk ton. Dolayısıyla dünyada değil uzayda bile kimse bu rekoru kimse kıramaz” diye konuştu.

"Çok eğlenceli"

Festivalde keyifli vakit geçirdiklerini belirten Erdem Büyükkaraca, "Hamid Yüzügüllü başkanımıza çok teşekkür ediyorum bu festival için. Diyecek bir söz bulamıyorum, çok kalabalık, çok eğlenceli. Her sene yapılıyordu, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılmadı. Çok mutluyuz Sivrihisar adına herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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