TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Amedspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Eskişehirspor, evinde Amedspor’u 20 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Alim Kandemir xx, Buğra Can Sermercioğlu xx, Haydar Avcı xx
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Arda Okumuş xx, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Hasan Uyğur xx, Tolga Yakut xxx (Doğukan Ünal dk. 87 ?), Berkay Tanır x (Ömer Söyler dk. 82 ?), Buğra Çağlıyan xx, Göktuğ Ünüvar xx (Hasan Altınoluk dk. 87 ?), Onur Arı xx, Onurhan Uyanık x (Kaan Gaman dk. 22 x)
Amedspor: Bekir Sevgi x, Hüseyin Güngör x, Anıl Şahin x (Oğuz Çetinkaya dk. 75 x), Murat Uslu xx (Ercan Çapar dk. 75 x), Kerem Çağatay x (Bünyamin Yürür dk. 69 x), Muhlis İstemi x, Kutay Yokuşlu xx, Mehmet Alaeddinoğlu x (Cenk Kaplan dk. 82 ?), Üstün Bilgi xx, Okan Deniz x (Mansur Çalar dk. 69 x), Mervan Çelik x
Goller: Tolga Yakut (dk. 50 ve dk. 58) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Murat Uslu, Mervan Çelik, Mansur Çalar, Oğuz Çetinkaya (Amedspor), Göktuğ Ünüvar, Hasan Altınoluk (Eskişehirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.