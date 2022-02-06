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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Amedspor: 0

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Eskişehirspor, evinde Amedspor'u 20 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 - Amedspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Eskişehirspor, evinde Amedspor’u 20 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Alim Kandemir xx, Buğra Can Sermercioğlu xx, Haydar Avcı xx
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer xx, Arda Okumuş xx, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Hasan Uyğur xx, Tolga Yakut xxx (Doğukan Ünal dk. 87 ?), Berkay Tanır x (Ömer Söyler dk. 82 ?), Buğra Çağlıyan xx, Göktuğ Ünüvar xx (Hasan Altınoluk dk. 87 ?), Onur Arı xx, Onurhan Uyanık x (Kaan Gaman dk. 22 x)
Amedspor: Bekir Sevgi x, Hüseyin Güngör x, Anıl Şahin x (Oğuz Çetinkaya dk. 75 x), Murat Uslu xx (Ercan Çapar dk. 75 x), Kerem Çağatay x (Bünyamin Yürür dk. 69 x), Muhlis İstemi x, Kutay Yokuşlu xx, Mehmet Alaeddinoğlu x (Cenk Kaplan dk. 82 ?), Üstün Bilgi xx, Okan Deniz x (Mansur Çalar dk. 69 x), Mervan Çelik x
Goller: Tolga Yakut (dk. 50 ve dk. 58) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Murat Uslu, Mervan Çelik, Mansur Çalar, Oğuz Çetinkaya (Amedspor), Göktuğ Ünüvar, Hasan Altınoluk (Eskişehirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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