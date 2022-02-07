Eskişehir’de vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor 24 Ocak tarihinde bin 427 ile pik yapan vaka sayısı, en son verilere göre 100 bin kişide 625'e kadar düştü

Eskişehir'de birkaç hafta öncesine kadar adeta pik yapan ve 100 bin kişide bin 427'ye kadar yükselen koronavirüs vaka sayısında iniş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Eskişehir'de koronavirüs vaka sayısı yüzde 50'den daha fazla azalarak 625'e düştü.

Eskişehir’deki koronavirüs vakalarında üç hafta önce yaşanan yükselişin ardından, aşılanmanın da etkisiyle başlayan düşüş sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 Ocak’ta açıkladığı verilerde, Eskişehir vaka yoğunluğu en yüksek iller arasında yer alırken, 100 bin kişide bin 359 koronavirüs vakası görülmüştü. Yine Bakan Koca tarafından 24 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre vaka artışı devam ederken, 100 bin kişide bin 427 koronavirüs vakası sayısıyla Eskişehir zirveyi gördü. Birkaç hafta önce en çok vaka görülen ilk 10 il arasından çıkmayı başaran Eskişehir'deki vaka sayısı geçen hafta 100 bin kişide 725, bugün açıklanan son verilere göre de 100 bin kişide 625 oldu.

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