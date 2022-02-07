AK Parti'den Büyükşehir Belediyesine ihmal suçlaması AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir trafiğine ilişkin görevlerini ihmal ettiği tartışmasızdır” “Yaşar Kemal Caddesi’nin ivedi şekilde açılması gerekiyor” “Trafiğin sorun olmaktan çıkması, sorunlu ulaşımın ortaya çıkarttığı stresi de önemli ölçüde azaltacaktır”

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir’deki çevre yolu trafiğinin rahatlaması için Yaşar Kemal Caddesi’nin ivedi şekilde açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin trafiğe ilişkin görevini ihmal ettiğini iddia ederek, alternatif yollar yapılması gerektiğini vurgulayan Gücüyener, “Herkesin görev alanına giren konularda en iyisini yapması şehrimizde yaşayanların yaşam kalitesi ve refahı için elzemdir. Bu anlamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir trafiğine ilişkin görevlerini ihmal ettiği tartışmasızdır” diye konuştu.



“Trafik sorunu kıymeti en az bilinen değerlerimizden zamanımızdan çalmaktadır”

Trafiğin sorun olmaktan çıkmasının ve bir yerden bir yere sorunsuzca ulaşılabilmesinin, çalışmak için de, sağlık adına dinlenmek için de vakit kazandıracağını belirten Gücüyener, sorunlu ulaşımın ortaya çıkarttığı stresi de önemli ölçüde azaltacağını aktardı. Şehirdeki yolların ulaşım için değil, otopark geliri elde etmek için kullanıldığını iddia eden Gücüyener, “Belediyelerin ücretsiz halkın istifadesine sunması gereken otoparklardan iz yok. Bunun yerine ücretli otoparklara mecbur bırakmak için çevre düzenlemesi bitkilerle değil dubalarla yapılıyor” diye konuştu.



“Çileye dönüşen ulaşımın çözümü için öncelikle sorunun varlığını kabul etmek gerekiyor”

Gücüyener, alternatif yollardan birisi niteliğinde olduğunu ve çevre yolu trafiğini rahatlatacağını aktardığı Yaşar Kemal Caddesi’nin açılması yönünde birkaç ay önce çözüm önerisi sunduklarını anlattı. Yağışlar ve belediyelerin yolları kar ve buzdan gerektiği gibi arındıramamasının kış aylarında ulaşımdaki sorunları arttırdığını ifade eden Gücüyener, “Seyitgazi yolu ve çevre yolu arasındaki bağlantı niteliğinde olabilecek Yaşar Kemal Caddesi, güney aksa alternatif bir yol olarak sadece çevre yolu değil şehir içi trafiğini de rahatlatacaktır. Yaşar Kemal Caddesi’ni ivedi olarak açın. Yol kenarı otoparklarla, dubalarla, şehir trafiğini içinden çıkılmaz hale getirmeyi değil, gündelik hayatı kolaylaştırmayı seçin” ifadelerini kullandı.

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