ESOGÜ dünya sıralamaları listelerinde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bilimsel yayınları ile 11 sıralama kuruluşunun (URAP, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS) 8’inde bulunarak dünya sıralamaları listelerinde yer aldı.

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı “2021 Yılında 203 Üniversitemizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu” başlığındaki raporu revize etti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bilimsel yayınları ile 11 sıralama kuruluşunun (URAP, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS) 8’inde bulunarak dünya sıralamaları listelerinde yer aldı. ESOGÜ, liste sıralamasındaki bu yeri ile Türkiye’deki 203 üniversite arasında 16. sıraya yerleşti. 2020 yılı verilerine göre 7 listede yer alan ESOGÜ, Türk üniversiteleri arasında 20. sırada bulunuyordu.

URAP 2021 raporuna göre dünya sıralamalarında 8 listeye girme başarısı gösteren üniversiteler arasında Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi de bulunuyor. 2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birinin ilk 500’ünde ise 10 Türk üniversitesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.