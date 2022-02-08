Eskişehirli minik, Satranç Milli Takımı havuzuna girdi

Eskişehir Hürriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eymen Güler, Türkiye 11’incisi olarak milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Geçmişte Akıl ve Zekâ Oyunları İl Birinciliği, Masa Tenisi Minik kızlar il birinciliği, satranç ve güreş sporlarında birincilik, Sağlıklı NesilSağlıklı Gelecek Resim Yarışması il birinciliği, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması birincilikleri, Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması bölge ikinciliği gibi sosyal ve sportif başarılarıyla dikkat çeken Hürriyet İlkokulu öğrencileri, kazanımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce de birçok müsabakada derece alan 3. sınıf öğrencisi Eymen Güler, 2022 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 9 yaş genel kategorisinde Türkiye 11’incisi olarak milli takım havuzuna girmeye hak kazandı. Minik Güler, okul müdürü Defne Akman tarafından ödüllendirildi.

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