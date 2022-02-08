Ocak Başkanı Aksoy’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

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Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'ta teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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