Bekçiler otomobilde sallama pala ele geçirdi

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Eskişehir’de devriye görevini yürüten bekçiler ‘sallama pala’ tabir edilen kesici aleti bir otomobil içinde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe mahallesinde devriye görevinde bulunan bekçiler bir otomobil içinde ‘sallama pala’ tabir edilen kesici aleti gördü. Bunun üzerine araçtan palayı alan bekçilerin şüpheli hakkında ise işlem yaptığı öğrenildi.

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