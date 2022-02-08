Anadolu Rangers lige hızlı başladı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anadolu Rangers, Boğaziçi Sultans’ı ezici bir üstünlükle 460 yenerek Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi'ne iyi başladı.

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Anadolu Rangers, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) bünyesinde gerçekleştirilen Ünilig Korumalı Futbol Süper Ligi’nde, Boğaziçi Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Boğaziçi Sultans ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Muttalip Spor Kompleksi’nde gerçekleşen müsabakada Anadolu Rangers, Boğaziçi Sultans’ı 460 yendi.



Bir sonraki karşılaşma Afyon Kocatepe Üniversitesi Victory Walkers ile

D grubunda mücadele eden Anadolu Rangers 19 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Victory Walkers ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Rangers gruptaki son maçında ise Hacettepe Üniversitesi Red Deers'i konuk edecek. Toplamda 15 takımın katıldığı ve 4 gruptan oluşan Ünilig Korumalı Futbol Süper Lig’i 22 Mayıs Pazar günü final yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.