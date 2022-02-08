Helikopter destekli denetimde kurallara uymayan sürücülere para cezası

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarmanın helikopter destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 15 sürücüye toplam 6 bin 976 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi için sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter destekli denetim yaptı. Denetimde seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, yükü kara yoluna değecek ya da düşecek şekilde yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, şeridi uygunsuz kullanan ve makas atıp, hatalı sollama yapan 15 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplam 6 bin 976 TL ceza kesilirken, 2 araç trafikten menedildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-02-08 15:00:09



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