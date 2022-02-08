Eski\u015fehir\u2019in Mihal\u0131\u00e7\u00e7\u0131k il\u00e7esinde k\u0131z\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde 1 y\u0131l \u00f6nce bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 e\u015fi Duygu \u015eeker\u2019i silahla a\u011f\u0131r yaralayan Kamil \u00d6zkan\u2019\u0131n yarg\u0131lanmas\u0131na ba\u015fland\u0131. Olay, ge\u00e7en y\u0131l temmuz ay\u0131nda meydana gelmi\u015fti. Duygu \u015eeker (34), bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 e\u015fi Kamil \u00d6zkan (39) ile ortak velayeti bulunan k\u0131z\u0131 E.\u0130.\u00d6.\u2019y\u00fc Eski\u015fehir\u2019in Mihal\u0131\u00e7\u00e7\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Koyuna\u011f\u0131l\u0131 Mahallesi\u2019ndeki evinden almaya gitti. Bu esnada eve gelen Kamil \u00d6zkan, eski e\u015fi Duygu \u015eeker\u2019e yan\u0131nda ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 tabancayla 6 kez ate\u015f etti. Mermilerden 5\u2019i v\u00fccuduna isabet eden kad\u0131n a\u011f\u0131r yaraland\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekipleri, \u015eeker\u2019i ambulansla Eski\u015fehir \u015eehir Hastanesi\u2019ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Olay\u0131n ard\u0131ndan evden ka\u00e7an Kamil \u00d6zkan, bir s\u00fcre sonra jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki ifadesinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen \u015f\u00fcpheli \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece \u2018kasten \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs\u2019 su\u00e7undan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. Olayla ilgili Eski\u015fehir Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturman\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan haz\u0131rlanan iddianame 4. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesince kabul edildi. \u0130ddianamede Kamil \u00d6zkan hakk\u0131nda \u2018kasten \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs\u2019 ve \u2018ate\u015fli silahlar kanununa muhalefet\u2019 su\u00e7lar\u0131ndan 10 y\u0131ldan 18 y\u0131la kadar hapis istendi. Eski\u015fehir 4. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesinde g\u00f6r\u00fclen davan\u0131n ilk duru\u015fmas\u0131nda tutuklu san\u0131k Kamil \u00d6zkan mahkeme salonunda haz\u0131r bulundu. Duru\u015fmaya taraf avukatlar\u0131 kat\u0131ld\u0131. H\u00e2kim kar\u015f\u0131s\u0131nda ilk kez savunma yapan Kamil \u00d6zkan, eski e\u015fi Duygu \u015eeker\u2019i \u00f6ld\u00fcrme kast\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u201c\u00c7antas\u0131yla u\u011fra\u015f\u0131rken silah\u0131n kabzas\u0131n\u0131 tuttu\u011funu ve \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm\u201d Hakk\u0131ndaki \u2018kasten \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs\u2019 su\u00e7lamas\u0131n\u0131 reddeden san\u0131k Kamil \u00d6zkan, \u201c\u00c7ocu\u011fumuz bo\u015fand\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan bu yana benim yan\u0131mda kal\u0131yor. Velayeti ortakt\u0131r. Olay g\u00fcn\u00fc, eski e\u015fim Duygu, eni\u015ftesi ve tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131m iki ki\u015fi daha iki araba ile evime geldiler. Eski e\u015fim k\u0131z\u0131m\u0131 alacakt\u0131. K\u0131z\u0131m\u0131 uyand\u0131rd\u0131m haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m valizi Duygu ya vermek istedim ancak almad\u0131. Yukar\u0131 \u00e7\u0131k\u0131p k\u0131z\u0131m\u0131 \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131m. Benim arkamdan annem ve k\u0131z\u0131m geldi. Duygu, s\u00fcrekli omzunda as\u0131l\u0131 \u00e7antas\u0131 ile u\u011fra\u015f\u0131yordu. Tuhaf hareketleri vard\u0131. \u00c7anta ile u\u011fra\u015f\u0131rken silah\u0131n kabzas\u0131n\u0131 tuttu\u011funu ve \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Bende meskende bulundurma ruhsatl\u0131 tabancam\u0131 belimden \u00e7\u0131kar\u0131p ona do\u011fru ate\u015f ettim. Aram\u0131zda 34 metre mesafe vard\u0131. Sa\u011f elinin oldu\u011fu yere do\u011fru ate\u015f ettim. Ate\u015fledi\u011fim mermiler v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerine isabet etti. Sendeleyip yere d\u00fc\u015ft\u00fc. Ben, silah\u0131m\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131rken k\u0131z\u0131ma ve anneme i\u00e7eriye girmelerini s\u00f6yledim. Ambulans \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131m. Jandarmaya teslim oldum. Bilerek ve isteyerek eski e\u015fimi yaralamad\u0131m. Kendimi savunma ama\u00e7l\u0131yd\u0131. B\u00f6yle olmas\u0131n\u0131 istemezdim\u201d ifadelerini kulland\u0131. Mahkeme heyeti, san\u0131k Kamil \u00d6zkan\u2019\u0131n tutukluluk halinin devam\u0131na h\u00fckmederek duru\u015fmay\u0131 28 Nisan tarihine erteledi.