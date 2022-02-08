Çalınan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi

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Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu aydınlatılan büyükbaş hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sonucu bulunan çalıntı büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı Yukarıçağlan Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu olayda kullanılan araç ve 2 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen adrese yapılan operasyon sonucu olayda kullanılan araç ve 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sonucu çalındığı tespit edilen 1 adet büyükbaş hayvan muhafaza altına alınarak sahibi C.U.’ya teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü, ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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