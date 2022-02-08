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Kızının annesine 5 kurşun sıktı, 'Kendimi savundum' dedi

DHA

Kızının annesine 5 kurşun sıktı, 'Kendimi savundum' dedi


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Duygu Şeker'i 11 yaşındaki kızının gözü önünde 5 kurşunla ağır yaralayan Kamil Özkan (39), ilk duruşmadaki savunmasında; elini belindeki silaha götürdüğü için eski eşini vurduğunu öne sürdü. Özkan, "Kendimi savunma amaçlıydı" derken, iddianamede ise Şeker'in belinde silah olduğuna dair ifadeye yer verilmedi.
Duygu Şeker, 1 yıl önce boşandığı Kamil Özkan ile ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.'yü geçen yıl 10 Temmuz'da, Koyunağılı Mahallesi'ndeki babasının evinden almaya gitti. İddiaya göre Özkan, belinden çıkardığı tabanca ile evin bahçesinde Duygu Şeker'e 6 kez ateş etti. Mermilerden 5'i Duygu Şeker'e, isabet etti. Ağır yaralanan Duygu Şeker, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan, olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim oldu. Tutuklanan Özkan hakkında eski eşi Duygu Şeker'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Şeker ise daha sonra taburcu edildi.
KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ
Kamil Özkan, bugün görülen ilk duruşmada öldürme amacı olmadığını ve sadece kendisini savunmak için silahını ateşlediğini iddia etti. Özkan, duruşmada, "Olay günü, eski eşim Duygu, kızımı alacaktı. Evin bahçesine girdiğinden beri Duygu, sürekli omzunda asılı çantası ile uğraşıyordu. Tuhaf hareketleri vardı. Çanta ile uğraşırken belindeki silahın kabzasını tuttuğunu gördüm. Ben de meskende bulundurma ruhsatlı tabancamı belimden çıkarıp, ona doğru ateş ettim. Aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Eline doğru hedef almıştım. Ateşlediğim mermiler, vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Sendeleyip yere düştü. Bilerek ve isteyerek eski eşimi yaralamadım. Öldürme kastım yok, sadece kendimi savunma amaçlıydı. Böyle olmasını istemezdim" dedi. 
Öte yandan iddianamede, Duygu Şeker'in belinde silah olduğuna dair ifadeye yer verilmedi.
Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından sanık Özkan´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı nisan ayına erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-02-08 17:40:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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