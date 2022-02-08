Eskişehir'de beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir’de kar yağışı tekrar etkisini gösterdi.

Eskişehir’de beklenen kar yağışı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı, kısa sürede park halindeki araçları beyaza bürüdü. Kuvvetli fırtınayla birleşen kar yağışı görüş mesafesini zaman zaman düşürürken, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışının gece boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

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