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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak tütün mamülleri operasyonu

İHA

Kaçak tütün mamülleri operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve mamülleri ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Yapılan açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığını koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, 6 bin 600 dal bandrolsüz sarılmış sigara, 3 bin 600 dal sahte bandrollü makaron ve 13 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

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