Eskişehir’de eğitime kar engeli

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı il merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Devam eden kar yağışının etkili olduğu Mihalıççık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle İnönü ilçesinde ise taşımalı sistem ile eğitim öğretime devam eden öğrencilerde 1 gün süreyle izinli sayılacak.

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