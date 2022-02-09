FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Hamdi T.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkûm edilen ve cezası kesinleşen Hamdi T. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sonucunda saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı cezaevine teslim edildi.

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