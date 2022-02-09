Rektör Erdal yeni iş birlikleri için Azerbaycan’ı ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığındaki heyet, ikili iş birliği görüşmelerinde bulunmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Yönetimi Akademisi ve Devlet İktisat Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi, Azerbaycan’da yürüttüğü yükseköğretim hizmetlerini genişleterek sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan Kamu Yönetimi Akademisi Rektörü Prof. Dr. Urkhan Alakbarov ve Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov ile toplantılar gerçekleştiren Rektör Erdal’a görüşmelerde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Ali Resul Usul, AzerbaycanTürkiye İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın ve Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatamov da eşlik etti.

Gerçekleştirilen toplantılarda; üniversiteler arası öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, sürdürülebilir proje ortaklıklarının kurulması, idari personel eğitimleri ve uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması konusunda yürütülecek çalışmalar başta olmak üzere bir dizi konu başlığı üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.



“Azerbaycan’daki eğitim iş birliklerimizi daha ileriye taşıyacağız”

Kardeş iki ülke arasında her alanda yoğun iş birliği çalışmaları yürütüldüğünü belirten Rektör Erdal, yükseköğretim alanında Anadolu Üniversitesi olarak Azerbaycan ile 13 yıldır başarılı iş birlikleri yürüttüklerini ifade etti. Rektör Erdal, “Açık ve uzaktan eğitim alanında dünyanın öncü üniversitelerinden birisiyiz ve bu alanda 40 yılı bulan bir tecrübemiz var. Rektörlerimiz Prof. Dr. Urkhan Alakbarov ve Prof. Dr. Adalat Muradov ile başta açık ve uzaktan eğitim alanı olmak üzere iki kardeş ülke arasında var olan yükseköğretim alanındaki iş birliklerini geliştirmek için çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Azerbaycan’ın beşerî sermaye birikimine katkı sağlamak ve yükseköğretim sistemlerimizin güçlü yönleri karşılıklı geliştirmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.