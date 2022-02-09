Eskişehir yeniden bembeyaz Kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı Kar manzarası havadan görüntülendi

Eskişehir, son birkaç gündür ısınan hava sıcaklığının etkisi ile eriyen karlarla yeniden kaplandı.

Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerini beyaza bürürken hava sıcaklığını hissedilir bir şekilde düşürdü. Oluşan doyumsuz manzara havadan görüntülendi.

Eskişehir'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle şehrin yüksek kesimlerini beyaza büründü. Kent merkezinde binaların çatıları dışında neredeyse hiç tutmayan kar, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi ve civarındaki yüksek mahallelerde her yeri beyaz adeta örtü ile kaplandı. Şehrin karla kaplı eşsiz manzarası dron ile havadan kaydedildi.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde düştü. Eskişehirli vatandaşlar ise yeni güne bembeyaz uyanmanın mutluluğunu yaşarken, daha tedbirli bir şekilde dışarıya çıktı. Araç sürücülerinin ise trafikte daha temkinli gittiği öğrenildi.

Öte yandan kar yağışı ve soğuk havanın yarın da devam etmesi beklendiği öğrenildi.

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