Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Eskişehir'de eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran'nın avukatının yaptığı itiraz kabul edilerek Daşkıran beraat edildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Eskişehir

2022-02-09 11:19:48



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