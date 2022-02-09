AK Parti İnönü Kadın Kollarından Başkan Bozkurt’a ziyaret

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AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın’da eşlik ederken ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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