THM Korosu'ndan sevgililer günü konseri

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Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sahneye çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aytaç Karausta şefliğinde çalışmalarına devam ederken birbirinden özel konser programları düzenlemeyi sürdürüyor.

Koro bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sahnede olacak. Birbirinden güzel türkülerin, Eskişehirli müzikseverler için seslendirileceği konser, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 13 Şubat Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan Sevgililer Günü konserine katılım ücretsiz olacak.

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