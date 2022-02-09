Eskişehirspor ekibi şehit kabirlerini ziyaret etti

Eskişehirspor ekibi, Şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca ve Piyade Er Tarık Tarcan’ın kabirlerini ziyaret ettiler.

Vişnelik Hava Şehitliği’ne yapılan ziyarette profesyonel futbol takımı ve teknik ekip hazır bulundu. Edilen duaların ardından şehitlerin isminin yazılı olduğu Eskişehirspor formaları kabirlerin yanına kondu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda 17 Mart 2018 tarihinde şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca’yı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği tanksavar saldırısında geçtiğimiz hafta şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan’ı ve tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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