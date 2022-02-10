(ÖZEL) Rus gelinden “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesine destek Özel çocukların eğitimi için kütüphane kurdu Oğlunun da eğitim gördüğü okula yaşam alanı hazırlayan Rusya uyruklu Ekaterina Dunaeva: “Kütüphanenin okulda ne kadar önemli bir oda olduğunu göstermek istedim”

Eskişehir’de “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesine destek olan Rusya uyruklu Ekaterina Dunaeva, oğlunun eğitim gördüğü Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu’na kütüphane kurulmasında önemli rol oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında, Eskişehir’de bulunan birçok okula kütüphane kuruldu. Yaklaşık 7 yıl önce Eskişehir’e yerleşen Rusyalı Ekaterina Dunaeva, oğlunun eğitim gördüğü Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu’nda kütüphane bulunmadığı için harekete geçti. “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında çalışmalar yapan Dunaeva, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle birlikte öğrenciler için kütüphane hazırladı. Onlarca kitabın yer aldığı kütüphanenin bütün duvarlarını elleriyle boyayan Rusyalı Dunaeva, 3 boyutlu şekiller de kullanarak öğrenme sürecine katkı sağlamayı hedefledi. Aynı zamanda yaşam olanı olarak da tasarlanan kütüphane, özel öğrencilerin ilgisini çekiyor.



“Kütüphane kültürü diye bir şey var”

Özel öğrenciler için hazırlanan kütüphanenin tamamen sıfırdan kurulduğunu söyleyen Rusyalı Ekaterina Dunaeva, “Kütüphaneyi yapmak için kampanyaya başladık. Boya ve kitaplar topladık. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığımız zaman, insanlar ne lazımsa alıp okula bırakıyor. Bu büyük destekle yapmaya başladık. Bu kütüphaneyi tamamen sıfırdan boyadım. Burada çalışırken boyabadanacı gibi oldum. Çocuklar için gezegenler yapmak istedim. Bence çok güzel oldu. Bu kütüphane başka bir hava versin çocuklara, sınıf gibi olmasın başka olsun istedim. Özel çocuklarda görsel çok önemli. Bütün çocuklar için kütüphane çok önemli bir yer. Kütüphane kültürü diye bir şey var. Ben bu kültürde büyüdüğüm için kültürü göstermek istedim. Kütüphanenin okulda ne kadar önemli bir oda olduğunu göstermek istedim” dedi.



“Kitaplar bütün çocuklar için bir zenginliktir”

Öğrenciler için kütüphanenin önemine değinen Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yavuz Aydın, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası var. Bundan yola çıkarak okulumuza güzel bir kütüphane kazandırdık. Katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, özellikle Okul Aile Birliği Başkanımız, Halaç ailesi ve çok sayıda hayırsever vatandaşımızın kütüphaneye katkısı oldu. Kitaplar bütün çocuklar için bir zenginliktir. Özellikle okulumuzun öğrencileri olan özel çocuklar için daha da büyük bir zenginlik oldu. Ekaterina hanımın katkıları, resimleri ve dokunuşlarıyla çok güzel bir kütüphanemiz oldu. Okulumuza böyle bir değer ve kütüphane kazandırdığımız için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

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