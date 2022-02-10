Uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi

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Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, 5 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 kilogram 452 gram esrar ele geçirildi.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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