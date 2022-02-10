Sokak aralarında tehlikeli lobutlar Yerlerinden sökülen çirkin ve bakımsız lobutlar onarım bekliyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki sokak aralarında veya yol kenarlarında yer alan, birçoğu sürücülerin dikkatsizliği sebebi ile yerlerinden sökülen lobutlar onarım bekliyor.

Özellikle İstiklal Mahallesi ara sokaklarında yer alan kaldırım lobutları, çirkin ve bakımsız halleriyle vatandaşların dikkatini çekiyor. Birçoğu sürücülerin dikkatsizliği sebebi ile araçların çarpması sonucu yerinden sökülen, yamulan lobutlar, yollara düşerek insanların hem kaldırımda yürümesini hem de ulaşımı aksatıyor. Çoğunlukla dar sokaklarda araçların gelişigüzel park etmesini engellemek ve trafiğin rahatlamasını sağlamak için dikilen yeniden çıkmış lobutlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Lobutların yer aldığı sokakta yaşayan apartman sakinleri, her gün arabaların kaza yaptığını ve sokakta yürürken bu çirkin görüntüyle karşılaşmak istemediklerini dile getirdiler.

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