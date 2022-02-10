Kişisel resim sergisi açan hâkim Kıral emekli oldu

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Eskişehir Adalet Sarayı’nda açtığı kişisel resim sergisiyle bilinen 4. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Salih Kıral 40 yılı aşkın hizmet süresinin ardından emekliye ayrıldı.

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Salih Kıral, 1981 yılında başladığı meslek hayatını sonlandırdı. 40 yılı aşkın hizmet süresinin ardından emekliye ayrılan Kıral’ın yaşamı boyunca çok sayıda kişisel resim sergisi açtığı ve ‘Salih Berktaş Kevserkul’ mahlasıyla yayımlanmış bir romanı bulunuyor. Kıral, emekliliği öncesinde Eskişehir Adalet Sarayı’nda da; Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, görevli savcı ve hâkimin katılımıyla kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sunmuştu.

Uzun yıllar adalet hizmetinde bulunduğunu aktaran Salih Kıral, "Son günlerimizde adaletin bir de sanat ve edebiyata da uzak olmadığını gösterebilmek için kendi uğraş alanlarımızda resim sergisi ve kitap imzası günleri düzenledik ve büyük ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

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