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(ÖZEL) Supin Perkütan yöntemi ile 100’üncü ameliyat da başarıyla sonuçlandı Böbrek taşı ameliyatında Supin Perkütan yöntemi kullanıldı Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya: “Eskişehir ve çevresinde kamu hastanelerinde sadece bizim yaptığımız bu yöntemini kullandık” Defalarca ameliyata rağmen şimdiye kadar derdine çare bulamayan 23 yaşındaki Kamil Can Çetin: “Her seferinde kapalı ameliyat yaptılar ve 'taşı kırdık' dediler, ama olmadı”

İHA

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Supin Perkütan yöntemiyle yapılan 100'üncü operasyon sonucu sağlığına kavuşan hasta Kamil Can Çetin, böbrek taşlarından kurtuldu. Ameliyat sonrası konuşan Çetin, "Bu yaşıma kadar belki 89 tane ameliyat oldum. Her seferinde kapalı ameliyat yaptılar ve 'Taşı kırdık' dediler. İdrar yoluyla taşları atacağımı söylediler fakat hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

(ÖZEL) Supin Perkütan yöntemi ile 100’üncü ameliyat da başarıyla sonuçlandı Böbrek taşı ameliyatında Supin Perkütan yöntemi kullanıldı Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya: “Eskişehir ve çevresinde kamu hastanelerinde sadece bizim yaptığımız bu yöntemini kullandık” Defalarca ameliyata rağmen şimdiye kadar derdine çare bulamayan 23 yaşındaki Kamil Can Çetin: “Her seferinde kapalı ameliyat yaptılar ve 'taşı kırdık' dediler, ama olmadı”

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Supin Perkütan yöntemiyle yapılan 100’üncü operasyon sonucu sağlığına kavuşan hasta Kamil Can Çetin, böbrek taşlarından kurtuldu. Ameliyat sonrası konuşan Çetin, “Bu yaşıma kadar belki 89 tane ameliyat oldum. Her seferinde kapalı ameliyat yaptılar ve 'Taşı kırdık' dediler. İdrar yoluyla taşları atacağımı söylediler fakat hiç görmedim” ifadelerini kullandı.
Çocuk yaştan itibaren böbrek taşı rahatsızlığıyla mücadele veren 23 yaşındaki Kamil Can Çetin, tedavi olmak için birçok yere başvurdu. Şimdiye kadar 89 kez böbrek taşı ameliyatı geçiren Çetin, bir türlü derdine derman bulamadı. Çevresindeki insanların tavsiyesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniği’ne gelen Çetin, Doç. Dr. Coşkun Kaya ile tedavi sürecine girdi. Taş cinsinin sert olmasından dolayı lazer ile kırma işleminin yapılamamasından sonra ameliyata karar verildi. Böbrek taşı ameliyatlarında alışılagelmiş yüzüstü yatış pozisyonunu tercih etmeyen Dr. Kaya, Supin Perkütan yöntemini tercih etti. Sırtüstü yatan pozisyonda karın yanından iki delik ile gerçekleştirilen ameliyat sonucu Kamil Can Çetin, bir türlü düşüremediği böbrek taşlarını şırınga içerisinde eline aldı. Kamil Can Çetin’in derdine derman bulması, Doç. Dr. Coşkun Kaya ve ekibinin de Supin Perkütan yöntemiyle yaptıkları 100’üncü operasyonun başarılı sonuçlanması adeta çifte bayram havası oluşturdu.

“Supin Perkütan yöntemini kullandık”
Hastaya yapılan ameliyat hakkında konuşan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya, Supin Perkütan yönteminin olumsuz durumlara karşı müdahaleyi kolaylaştırdığını belirtti. Eskişehir ve çevresindeki kamu hastanelerinde Supin Perkütan yöntemini sadece kendilerinin uyguladığını belirten Kaya, bu yöntemi kullandıkları 100’üncü ameliyatlarının başarıyla sonuçlandığını belirterek, “Hastamızın çocukluk döneminden beri devam eden bir böbrek taşı hikâyesi var. Vücudundaki bu taşların her geçen gün büyüdüğü takibimiz altındaydı. Yapılan değerlendirmelerde, normal idrar yolundan girip yaptığımız kapalı böbrek taşı ameliyatı hastamız için uygun olmadı. Taşın çok sert olmasından dolayı lazer yöntemiyle de kırılması mümkün olmadı. Biz de farklı bir tedavi yöntemi uygulamaya karar verdik. Daha önceki yaptığımız ameliyatlarda hasta yüz üstü yatıyordu. O pozisyondayken hastanın akciğerlerinde yaşanan bir sıkıntıya müdahale etme şansımız çok az oluyordu. Eskişehir ve çevresinde kamu hastanelerinde sadece bizim yaptığımız ‘Supin Perkütan’ yöntemini kullandık. Hasta ameliyat esnasında sırt üstü yatıyor ve daha konforlu oluyor. Sırt üstü yatmasından dolayı da hem yandan hem penisten hem de hastanın idrar yolundan girip müdahale etme şansımız oluyor. Son 1 yıldır bu ameliyatı yapıyoruz. Bu hastamızda 100’üncü operasyonumuzu yaptık. Bizim için de böyle bir anlamı var. Hem hastamız şifasına kavuştu, hem de biz 100’üncü operasyonun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her seferinde kapalı ameliyat yaptılar ve taşı kırdık dediler”
Daha önce defalarca bıçak altına yatan Kamil Can Çetin, yıllar sonra sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getirdi. Şırıngayla elinde tuttuğu taşlara bakarak memnuniyetini dile getiren Çetin, şu ifadeleri kullandı:
“23 yaşındayım, 14 yaşından beri her sene veya 2 senede bir böbrek taşı şikâyetiyle hastanelere gidiyordum. Tıp fakültesinde ve diğer hastanelerde çok ameliyat geçirdim. Bu yaşıma kadar belki 89 tane ameliyat oldum. Her seferinde kapalı ameliyat yaptılar ve 'Taşı kırdık' dediler. İdrar yoluyla taşları atacağımı söylediler fakat hiç görmedim. Çevremden Coşkun hocayı duydum. Buraya gelmemi tavsiye ettiler. Karnımın yan tarafından 2 delik açarak bütün taşları temizledi. Taşları elimize aldık çok şükür. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Bugün ya da yarın taburcu olacağım. Çok rahatım, ayaklandım. Önceden çok ağrım oluyordu. Allah razı olsun, Coşkun Hoca sayesinde sağlığıma kavuştuğumu düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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