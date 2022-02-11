Sevdiklerinize hediye alırken bu uyarılara dikkat TÜKBİLDER Başkanı Sülahi Özalp: “İndirim başlığı altındaki ürünler için piyasa araştırması yapılmalı” “Tüketiciler İnternetten aldıkları ürünlerde 14 gün cayma hakkı olduğunu bilmeli” “Fatura, garanti belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzu eksiksiz olmalı”

Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Başkanı Sülahi Özalp, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken özellikle internet ortamında yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, mesafeli satış sözleşmesinin öneminin altını çizdi.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de 14 Şubat’ın “Sevgililer Günü” olarak kutlandığını aktaran Başkan Özalp, bu özel gün için hediye almak isteyen tüketicilere bazı uyarılarda bulundu.



“Fiyat araştırması yapılmalı”

Hediye alarak sevgilerini göstermek isteyen tüketicilerin alışveriş yapmadan önce mutlaka satın alacakları ürünler için fiyat ve ürün kalitesi araştırması yapması gerektiğini belirten Başkan Özalp, “Özellikle “Sevgililer Gününe Özel Fiyatlar”’ şeklinde ürün tanıtımı yapan reklam kampanyaları oluyor. Bu slogan ile satışa sunulan ürünlerin piyasa fiyat araştırması yapılmalı ve öyle alınmalı” dedi.



“Tüketici 14 gün cayma hakkı olduğunu unutmamalı”

Bilhassa internet üzerinden yapılacak olan alışverişlerde güvenli olmayan internet sitelerinin tercih edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Özalp, 14 Şubat gibi bazı özel günlerde sosyal medya üzerinden satışa sunulan ve güvenli olmayan ürün satışlarından uzak durulmasını önerdi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin, mesafeli satış olarak kabul edildiğini anlatan Özalp, “Mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliğine göre tüketicilerin 14 gün içerisinde herhangi bir ceza ödemeden yapmış olduğu alışverişten cayma hakkının olduğu bilinmeli. Tüketici cayma hakkını kullanması halinde mutlaka yazılı bildirimle caydığını karşı tarafa bildirmelidir” diye konuştu.



“Fatura, garanti belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzu eksiksiz olmalı”

Anlamlı bir hediyenin ihtiyaçlara cevap verecek nitelikle olmasının yararlı olduğunu dile getiren Özalp, “Dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise, hediyenin anlam taşıması için alınacak hediyenin kullanışlı olmasına, ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmeli. Alınan her türlü ürünün faturası, garanti gerektiren ürünler için garanti belgesini, Türkçe kullanma kılavuzunu eksiksiz bir şekilde satıcı ve sağlayıcıdan talep edilmelidir” şeklinde uyarıda bulundu.

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