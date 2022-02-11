Eskişehir’de sıcaklıklar artıyor Sarıcakaya ve Mihalgazi 14 dereceyi görecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağını belirtti.

Meteorolojinin günlük hava tahmin raporuna göre, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya’nın yer aldığı bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklarının 3 ile 5 derece artması bekleniyor. Buna göre Eskişehir’in merkez ilçelerinde hava sıcaklığı Odunpazarı’nda 10, Tepebaşında ise 9 derece olacak. En düşük hava sıcaklığı 5 derece ile Mihalıççık’ta, en yüksek hava sıcaklığı 14 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde görülecek. Rüzgârın ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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