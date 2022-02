(ÖZEL) İkinci el araç satıcıları bahardan umutlu Galericiler havaların ısınmasını bekliyor İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın: “Havalar ısındıkça bir tık daha iyi olur ümidini taşıyoruz”

İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ederken, galericiler, havalar ısındıkça işlerinin düzeleceği konusunda ümitlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında kurdaki ani yükseliş ve ardından gelen sert düşüşle birlikte ikinci el araç piyasası adeta durma noktasına gelmişti. Fazla yükselen ikinci el araçlar yüzde 15 civarı düşmesine rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı. Banka faizlerinin yüksek seyretmesi ve iklim şartlarının da ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği söyleniyor. Eskişehirli galericiler, bahar döneminin gelmesiyle piyasanın canlanacağını ön görüyor.



“Piyasa canlanacak gibi geliyor”

Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın, ikinci el araç fiyatlarının sabitlendiğini söyledi. Bahar aylarında ikinci el araç piyasasının hareketleneceğini öngören Yaşasın, “Piyasa şu an sabitlenmiş durumda. Alan satan yok. Bekliyoruz. Umutluyuz. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Piyasa canlanacak gibi geliyor. Hava şartları ve döviz kurunun sabit olmasından dolayı bu hafta biraz canlanır gibi oldu. Şu an da olacak gibi geliyor. Umarım hep böyle gider. Artık yeter yani. Esnaf gerçekten zor durumda. Kapatma yönünde duyumlar alıyoruz. ‘Böyle giderse kapatırım. Yapamıyorum’ gibi duyumlar alıyoruz. Bu bizi üzüyor ama havalar ısındıkça bir tık daha iyi olur ümidini taşıyoruz. Otomobil piyasası da oturdu. Yukarı tren devri bitti. Aşağı doğru indi ve biz de fiyatlara yansıttık. Fiyatlar bu şekilde sabit gider diye düşünüyorum”



“Telefonlar da sustu”

Eskişehir’de uzun yıllardır ikinci el araç ticaretiyle uğraşan Salih Sarıoğlu, kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı piyasanın durgun olduğunu söyledi. Durumlarının kötü olduğunu aktaran Sarıoğlu, şu şekilde konuştu:

“Burada center içinde araç satan hiç görmedim. Telefonlar da sustu. Artık gelen giden ve arayan yok. Kötü durumdayız. Bankalar faizi düşürecek ve vatandaş kredi çekebilecek. Örneğin vatandaşın cebinde 20 bin lirası varsa 20 bin lira da kredi çekecek 50 bin liralık bir araba alacak. Ya da 100 bin lirası olan adam, 100 bin lira kredi çekecek ve araba alacak. Vatandaş 100 bin lira kredi çektiği zaman geriye 170 bin lira para ödüyor. O da vatandaşın işine gelmiyor. Durum her yerde olduğu gibi burada da iyi değil. Tam ümit bitti demesek de ümit de yok yani.”

