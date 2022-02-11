Porsuk Çayı üzerindeki buz tabakasının erimeye başlamasıyla yüzeyde yayılan çöpler, Eskişehir’e dışarıdan gelen insanların da dikkatini çekiyor. Üniversite öğrencisi İranlı Sanaz Tamimzafeh, kentin önemli turistik değerlerinden olan Porsuk Çayı'nın güzel fotoğraflarını paylaşmak istediğini, ancak gördüğü kötü manzara karşısından bundan vazgeçtiğini söyledi.

Haftalar önce donan Porsuk Çayı’na sorumsuzca atılan ve yüzeyde daha belirgin olan kötü görünümlü çöpler, buz tabakası çözülmeye başlayınca yayılmaya başladı. Turistlerin uğrak noktası olan Porsuk Çayı’nın bu hali, kent merkezine ilk defa gelenler için kötü izlenim oluşturuyor. Köprü üstünde fotoğraf çekinmek isteyen insanlar, oluşan kötü görüntüyü şaşkınlıkla izliyor. Yoldan geçenlerin de dikkatini çeken kirlilik, Eskişehir’in tanıtımına gölge düşürüyor.



Fotoğrafları paylaşmaktan vazgeçti

Eskişehir’e eğitim amacıyla İran’dan gelen ve Porsuk'un güzel fotoğraflarını çekip saklamak ve paylaşmak isteyen Sanaz Tamimzafeh, su yüzeyinde gözüken çöpleri görünce oldukça şaşırdı ve çok rahatsız edici olduğunu söyledi. Çektiği fotoğrafı kirlilikten dolayı paylaşmadığını belirten Tamimzafeh, “Ben İran’dan geliyorum. Eskişehir’e ilk defa geldim, dört aydır buradayım. Sosyal medyada paylaşmak için Porsuk Çayı'nın fotoğrafını çektim. Fakat fotoğrafta çöpler kötü gözükünce paylaşmaktan vazgeçtim. Bizde de şehrin ortasından geçen bir nehir var. O nehir de böyle pis oluyor, herkes çöp atıyor. Daha önce Porsuk Çayı’nı bu kadar pis görmemiştim. Bu görüntü hiç hoş değil. İnsanların doğaya biraz daha değer vermesi, ilgililerin sık sık buraları temizlemeleri gerekiyor” dedi.

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