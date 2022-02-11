Eskişehir’de 19 yaşındaki gencin, eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi kavgayı ayırmaya çalışırken yaralayan Tolga Daşkıran, olay anında yaşananları anlattı. Daşkıran’ın, eşinden kurtardığı Shannaz Nazari ise ifadesinde, “Gençler beni tutmasalardı eşim muhtemelen beni öldürecekti” dedi.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasımgul Ahmadi (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir Ahmadi üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir Ahmadi’yi yaraladı. Arkadaşına yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Olayda Daşkıran’ın müdahalesinden sonra Abdulkadir Ahmadi’nin bir markete kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Afgan şüpheli hayati tehlikeyi atlattı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz Nazari ve Abdulkadir Ahmadi ile kızları Nasımgul Ahmadi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdulkadir Ahmadi ve Shannaz Nazari’nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



19 yaşındaki genç tutuklanmıştı

Polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan 19 yaşındaki genç cezaevine gönderilmişti.



“Dur yapma’ diye bağırdık ama o kesinlikle dinlemedi”

Olay anını ve yaşadıklarını anlatan Tolga Daşkıran, “Biz çığlıkları duyduktan sonra olay yerine doğru giderken zaten ‘dur, yapma’ diye bağırdık, ama o kesinlikle dinlemedi. Adam kadının üzerine oturmuş bir şekildeydi. Onu üzerinden almak isterken Hüseyin bacağından yaralandı. Sonra adam bıçağı bana doğrulttu ve salladı. Ben bir adım geri attım. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.



“Cezaevinde hep dışarıyı düşündüm”

Tutuklanmasının ardından cezaevinde geçirdiği zamanı aktaran Daşkıran, “Cezaevine ilk girdiğim gün çok sıkıntılı bir süreçti. Bu zamana kadar yaşadıklarım tümüyle gözümün önünden geçti. ‘Acaba annemler ne yapıyor, babam ne yapıyor, Hüseyin’in bacağı nasıl oldu, kadının durumu nasıl, kızının durumu nasıl, adamın durumu nasıl?’ Hep bunları düşündüm. Hep dışarıyı düşündüm, hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Benim sonum ne olacak diye ikinci gün düşünmeye başladım” diye konuştu.



“Benim annem de zamanında şiddet görmüştü”

Tahliye kararından sonra cezaevi önünde ailesiyle buluştuğu anlardaki duygularından bahseden Daşkıran, “Kapıdan ilk çıktığım an zaten annem ‘oğlum’ diye bağırdı, ağlıyordu. Ben de ağlasam daha kötü olacaktı. Zaten bayılacak dereceye geldi. Bir ara tuttum annemi. ‘Ağlama anne’ dedim. Babam sarıldı, Hüseyin sarıldı. Ne kadar çok sevildiğimi anladım. Hiç tanımadığım insanlar beni paylaşmış. Anneler, kız kardeşler, hepsi bana çok güzel dilekler ve dualar ettiler. Rabbim bizi kurtardı. Allah kimseye yaşatmasın. Allah kimseyi düşürmesin. Kadına şiddete çok karşıyım. Bu küçüklükten gelen bir şey. Benim annem de zamanında şiddet görmüştü. O kadında da kendi annemi gördüm. Koşarken annem gözümün önüne geldi. Bu zamana kadar kimseye, hiçbir kadına şiddette bulunmadım. Bulunanı da her zaman uyardım. Kadına şiddete hep karşıyım, sonuna kadar da karşı olacağım” dedi.



“Zaman zaman beni dövdüğü oldu”

Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan Shannaz Nazari ifadesinde, “Eşim Abdulkadir Ahmadi ile bu olaydan önce de zaman zaman aramızda maddi durumlardan dolayı tartışmalar oldu. Zaman zaman beni dövdüğü oldu. Fakat eşimin darp etmesinden dolayı resmî makamlara çocuklarımın huzuru kaçmasın diye hiç başvurmadım. Olay günü sabahı eşimle birlikte daha önceden boşanmış olan ve aynı mahallede çocuklarıyla birlikte yaşayan eski eşimden olan kızımı evlendirmek için konuşmaya başladık. Ben kızımın artık yaşının ilerlediğini isteyenlerinin olduğunu belirterek evlendirmek istediğimi söyledim. Kendisi önce karşı çıktı ve çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde yaşadığımızı ve evlenmesine gerek olmadığına karşı çıktı” diye konuştu.



“Gençler eşimi tutmasalardı beni muhtemelen öldürecekti”

Olay anını anlatan Shannaz Nazari ifadesinde şunları kaydetti:

“Olay günü tramvaydan kızım Nasımgul ile birlikte indiğimizde caddenin karşısına doğru yürüdüğümüz sırada eşim Abdulkadir Ahmadi’nin yaklaşık 10 metre karşıda elinde bıçakla bana doğru baktığını ve yürüdüğünü fark ettim. Doğrudan yanıma doğru koştu ve ittirerek yere düşürdü. Elindeki bıçakla sol elime vurdu. Bu sırada çevredekiler eşimi tutmaya çalıştılar. Ancak ellerinden kurtuldu ve ben bu sırada ayağa kalkmıştım. Kaçmama fırsat vermeden üzerime gelince tekrar yere düştüm. Bu seferde elindeki bıçağı direk karın bölgeme doğru sapladı. Orada bulunan gençler eşimi tuttular. Eğer tutmasalardı, beni muhtemelen öldürecekti. Can haliyle ayağa kalktım ve korku ile biraz yürümeye çalıştım. Bu sırada eşim kızımı da sırtından bıçakla yaraladı.”



“Beni bıçakla öldürmeye çalışan eşimden davacı ve şikâyetçiyim”

İfadesinde eşinden davacı ve şikâyetçi olduğunu belirten Nazari, “Ben yaralandığımı ve kan kaybettiğimi anladığımda yere yığıldım ve ambulansla hastaneye götürüldüğümü hatırlıyorum. Eşim plastik şişe toplar, evin geçimini bu şekilde sağlardı. Duyma engelli olduğu içinde eşim konuşmakta zorluk çeker. Türkçe de bilmez. Ben kendisiyle az da olsa işaret diliyle ve çok az duyma yetisi olduğu içinde bağırarak anlaşırım. Beni bıçakla yaralayıp öldürmeye çalışan eşim Abdulkadir Ahmadi’den davacı ve şikayetçiyim” dedi.

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