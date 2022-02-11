Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi\u2019nin iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi, \u201cTepeba\u015f\u0131 \u0130klim S\u00f6zc\u00fcleri\u201d program\u0131na kat\u0131lan 50 g\u00f6n\u00fcll\u00fc, Tepeba\u015f\u0131 \u0130klim S\u00f6zc\u00fcs\u00fc olarak iklim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda aktif rol \u00fcstlenecek. Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi, insan ve \u00e7evre odakl\u0131 bir belediyecilik anlay\u0131\u015f\u0131 ile kurum b\u00fcnyesinde y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc iklim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve kurumsal yap\u0131lanmas\u0131 ile s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir ve iklim dostu bir il\u00e7e in\u015fa etmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u0130klim i\u00e7in daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ses haline gelmek i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan \u201cTepeba\u015f\u0131 \u0130klim S\u00f6zc\u00fcleri\u201d program\u0131 da iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi konusunda kamuoyunda bilgi ve kapasitenin art\u0131r\u0131lmas\u0131, savunuculuk \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131lmas\u0131n\u0131 ama\u00e7l\u0131yor. Program ile iklim krizinde yol g\u00f6sterebilir bilgi, beceri ve kararl\u0131l\u0131\u011fa sahip, iklim krizi ve \u00e7evre konular\u0131na duyarl\u0131, \u00f6\u011frenmeye ve \u00f6\u011frendiklerini payla\u015fmaya istekli, Eski\u015fehir\u2019de okuyan, ikamet eden veya \u00e7al\u0131\u015fan herkesi ya\u015fanabilir, s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir ve s\u0131f\u0131r karbonlu bir gelecek i\u00e7in bir olmaya, harekete ge\u00e7meye davet ederek \u201c\u0130klim S\u00f6zc\u00fcs\u00fc\u201d ba\u015fvurular\u0131n\u0131 kabul etti. Ba\u015fvuru yapan 50 ki\u015fi, Tepeba\u015f\u0131 Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Suat Yaln\u0131zo\u011flu ve \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkililerinin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tan\u0131\u015fma ve tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131 zoom \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015ftirildi ve 30 Mart tarihine kadar s\u00fcrecek olan iklim akademi e\u011fitimlerine de zoom \u00fczerinden ba\u015fland\u0131. Alan\u0131nda uzman hocalar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 iklim akademi e\u011fitimlerinin ilk a\u015famas\u0131 olan \u201cEkolojik Okuryazarl\u0131k\u201d E\u011fitimi, Ekolojik Okuryazarl\u0131k E\u011fitim Format\u00f6r\u00fc \/T\u00dcR\u00c7EV, Uluslararas\u0131 \u00c7evre E\u011fitim Program\u0131 EkoOkullar Projesi Eski\u015fehir \u0130l Koordinat\u00f6r\u00fc Nadir Erdem taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Ekolojinin temel ilkelerini kavrama, i\u00e7inde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00e7evreyi olu\u015fturan canl\u0131 ve cans\u0131z varl\u0131klar\u0131n ve bunlar\u0131n aras\u0131ndaki ili\u015fkinin fark\u0131nda olma, toprak, topra\u011f\u0131n \u00f6nemi ve toprak erozyonu konular\u0131nda bilin\u00e7 olu\u015fturma, ye\u015fil \u00f6rt\u00fcn\u00fcn korunmas\u0131n\u0131n erozyonu \u00f6nlemedeki \u00f6nemini anlama, su kaynaklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131n\u0131n ve verimli kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6nemini kavrama, biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fin \u00f6nemini kavrama gibi bir\u00e7ok \u00f6nemli konular\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131, kat\u0131l\u0131mc\u0131lardan gelen sorular\u0131n yan\u0131tlanmas\u0131 ile sona erdi. E\u011fitim program\u0131 8 hafta s\u00fcrecek Program\u0131n\u0131n ilerleyen a\u015famas\u0131nda, topluma iklim bilinci kazand\u0131racak e\u011fitim ve etkinlikler d\u00fczenleyecek olan \u0130klim S\u00f6zc\u00fcleri kapsam\u0131nda e\u011fitimler 8 hafta s\u00fcrecek. Bundan sonraki e\u011fitimler ise; \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi Nedir Bilimsel Arka Plan\u0131, biyo\u00e7e\u015fitlilik, enerji (enerji okuryazarl\u0131\u011f\u0131), tar\u0131m, kentler, g\u0131da, k\u00fcresel m\u00fczakereler ve ulusal politikalar, iklim adaleti at\u00f6lyesi, iklim ileti\u015fim at\u00f6lyesi, s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirlik ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kalk\u0131nma ama\u00e7lar\u0131 perspektifinden iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi, Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi iklim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve SECAP (s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir enerji ve iklim eylem plan\u0131) ba\u015fl\u0131klar\u0131 ile devam edecek. Programa kat\u0131lan 50 g\u00f6n\u00fcll\u00fc, Tepeba\u015f\u0131 \u0130klim S\u00f6zc\u00fcs\u00fc olarak iklim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda aktif rol \u00fcstlenecek. \u00d6te yandan online e\u011fitim toplant\u0131lar\u0131, Tepeba\u015f\u0131 Belediyesi\u2019nin, \u201ctepebasibld\u201d adl\u0131 Youtube kanal\u0131ndan izlenebilecek.