Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm (2)

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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TABURCU OLDU, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Eskişehir´de, eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklarken, engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran tarafından arbedede bıçaklanan Afgan Abdulkadir Ahmadi, tedavi gördüğü Şehir Hastanesi´nden taburcu edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ahmadi´nin, işitme engeli nedeniyle işaret dili uzmanı eşliğinde ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmadi, eşini ve kızını bıçakla kasten yaraladığı suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilen Ahmadi, savcılık sorgusuna alındı.

Öte yandan Abdulkadir Ahmadi´nin sokak ortasında karnından ve kolundan bıçakla yaraladığı eşi Shannaz Nazari´nin de hastanedeki tamamlandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlığına kavuşan Nazari, taburcu oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-02-11 14:21:14



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