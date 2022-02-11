Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm (2)

TABURCU OLDU, ADLİYEYE GETİRİLDİ
Eskişehir´de, eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklarken, engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran tarafından arbedede bıçaklanan Afgan Abdulkadir Ahmadi, tedavi gördüğü Şehir Hastanesi´nden taburcu edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ahmadi´nin, işitme engeli nedeniyle işaret dili uzmanı eşliğinde ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmadi, eşini ve kızını bıçakla kasten yaraladığı suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilen Ahmadi, savcılık sorgusuna alındı.
Öte yandan Abdulkadir Ahmadi´nin sokak ortasında karnından ve kolundan bıçakla yaraladığı eşi Shannaz Nazari´nin de hastanedeki tamamlandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlığına kavuşan Nazari, taburcu oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-02-11 14:21:14
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