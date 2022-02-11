Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

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Eskişehir'de ilk ve orta okulda öğrenim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından “Güvenli OkulGüvenli EğitimGüvenli Gelecek” temalı bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ikinci döneminin başlamasıyla öğrencilere eğitim verdi. Tepebaşı’nda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan ilk ve orta düzeydeki okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik “Güvenli OkulGüvenli EğitimGüvenli Gelecek” konusu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere; okul güvenliği, kişisel güvenlik önlemleri, yaya güvenliği, trafik kuralları ve servis güvenliği konularına ilişkin öğrencilere bilgi verildi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ile birlikte Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

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