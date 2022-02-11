Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm (3)

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TUTUKLANDI

Eskişehir´de, eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklarken, engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran tarafından çıkan arbedede bıçaklanan Afgan Abdulkadir Ahmadi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2022-02-11 18:58:53



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