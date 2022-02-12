(ÖZEL) Önce gider borusu, şimdi de elektrikli bisikleti çalındı Hırsızlar bu dükkândan ne istiyor? Aynı dükkânında bir hafta geçmeden ikinci hırsızlık olayı yaşayan işletmeci Ferdi Topuz, "Bisikleti görmeyince önce birisinin ödünç aldığını ya da yerini değiştirdiğini düşündüm, güvenlik kamerasını izleyince olayı anladım" “Sen bunu aldın da yakalanmayacak mısın?”

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde dükkânı önündeki plastik gider borusu çalınan işletmecinin bu kez de elektrikli bisikleti çalındı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde bir dükkânın yanında bulunan 2 buçuk metre uzunluğundaki yağmur suyunu taşıyan plastik boru çalınmıştı. Bu ilginç olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra aynı yerde başka bir hırsızlık olayı gerçekleşti ve dün öğlen saatlerinde dükkân sahibinin elektrikli bisikleti çalındı. Güpe gündüz gerçekleşen hırsızlığı işletmeci Ferdi Topuz, olay gerçekleştikten sonra fark etti. İlk olarak bisikletini arkadaşlarının ödünç aldığını düşünen Topuz, daha sonra gerçeği güvenlik kameralarını incelediğinde fark etti. Görüntülerde iki erkek şahsın önce sokakta gezindiği, daha sonra ise bisikletin başına gelerek kısa sürede çalıştırıp oradan uzaklaştığı görünüyor. Boru hırsızlığının üzerinden hafta geçmeden tekrar bir hırsızlıkla karşılaşan Ferdi Topuz, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.



“Kendi mallarıymış gibi binip gidiyorlar”

Bir haftada iki kez hırsızların mağduru olan talihsiz işletmeci yaşadıklarını anlattı. Olay anında işleriyle meşgul olduğu için hırsızları fark etmediğini söyleyen Ferdi Topuz, “Saat öğlen 14.30 gibi dükkânımın içeresindeydim. İşlerimi hallederken göz ucuyla dışarı baktığımda elektrikli bisikletimin olmadığın fark ettim. Birisinin ödünç aldığını ya da yerini değiştirdiğini düşündüm ilk başta. Sonra güvenlik kameralarına baktığımda, bisikletimi iki kişi önce gözlemlediğini, sonra geri gelip elektrikli bisikletime binerek Doktorlar caddesine doğru gittiklerini gördüm. O kadar profesyonel insan olmaz. Önce elleri cepte geziyormuş gibi geliyorlar, sonra kendi mallarıymış gibi kilidi açıp, binip gidiyorlar. Karakola gittim, suç duyurusunda bulundum, kamera görüntüleri verdik. Hem dükkânımın hem de diğer komşu esnafımızın kamera görüntülerini aldık karakola teslim ettik. Şimdi satmaya kalksa 15 ile 20 bin lira arasında fiyatı. Sen bunu aldın da yakalanmayacak mısın? Şikâyet edeceğiz tabii” ifadelerini kullanarak mağduriyetini dile getirdi.



“Rahat bir şekilde aldılar gittiler”

Olayın görgü şahidi olduğunu sonradan fark eden Atilla Engiz, ise hırsızların çok profesyonel olduğunu belirtti. Engiz, bisiklete kendi bisikletleri gibi bindiklerini ve onun için olayı sonradan anladığını belirtti. Atilla Engiz olay anını şöyle anlattı;

“Doktorlar caddesinden buraya geldiler, elektrikli bisiklete bindi, arkasına da arkadaşı dikildi 2025 yaşlarında genç sonra gittiler. Sahibi olan arkadaş dükkândan çıktıktan sonra ben ‘Hayırdır ne oldu?’ dedim, bana durumu anlattı. Ben de bu tarafa doğru gittiklerini söyledim. Çok rahatlardı, kendi bisikletleri gibiydi. Hiç böyle telaş falan yoktu, çok rahat bir şekilde aldılar gittiler. Ben de şaşırdım yani.”

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