Eskişehir’de Sevgililer Günü öncesi yapılan son çiçek mezatında yoğun katılımla birlikte kıyasıya rekabet yaşandı. Yapılan mezatın sorumlusu Selim Şengöz, “Türkiye’nin 20 ilindeki mezatlara yoğun katılım var. Katılım artınca fiyatlar da rekabetten dolayı artıyor” ifadelerini kullandı.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı gün kala çiçekçilerde hazırlık telaşı hat safhaya çıktı. Ellerindeki eksik ürünleri tamamlamak isteyen çiçekçi esnafı, işi gücü bırakıp mezata koştu. Çevre illerden de Eskişehir’e gelerek mezata katılan çiçekçiler, istedikleri ürünü alabilmek için kıyasıya yarış verdi. Baksan Sanayi Sitesi’nde yapılan mezat yoğun katılımla karşılaşınca, fiyatlar da yükseldi. Meslektaşlarından önce istediği ürüne ulaşmak isteyenler, yüksek fiyatları kabul etmek zorunda kaldı. Hâl böyle olunca da tüketicinin bir önceki basamağı olan esnaf için maliyet artmış oldu.



“Talep yoğun olursa fiyat artıyor”

Eskişehir’deki mezatın sorumlusu Selim Şengöz, Türkiye genelinde çiçekçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Sevgililer Günü’ne kadar tüm çiçekçilerin hazırlık yaptığını belirten Şengöz, artan maliyetlerle birlikte rekabetin de fiyatları yükselttiğini ifade etti. Yoğun bir Sevgililer Günü temennisinde bulunan Şengöz, “Sevgililer Günü’nün gelmesiyle müşterilerimize çok miktarda çiçek sunacağız. Böylelikle son tüketiciye de çiçekler ulaştırılmış olacak. Şu an tüm Türkiye’de genelindeki 20 şubemizde de büyük yoğunluk var. Pazartesi günü Sevgililer Günü’nde tüketici almak istediği çiçeğe ulaşacak. Çiçeklerimiz sabah geliyor. Müşterilerimiz yerlerini aldıktan sonra çiçeklerin satışı başlıyor. Talep yoğun olursa fiyat artıyor. Bu şekilde de satışlar tamamlanıyor. Sevgililer Günü’nün simgesi olan kırmızı gül en çok talebi gören çiçeğimiz. 12 ay boyunca bulunabilecek tüm çiçeklerin satışını yapıyoruz. Genelde yerli üretim çiçekleri satıyoruz. Neredeyse tüm sektörlerde olduğu gibi maliyetler epey arttı. Abartılı bir fiyat yok. Serada yetişen ürün bunlar. Fiyatlar da maliyetlerden dolayı yüksek. Geçen seneye kıyasla fiyatlar yükseldi. Pandemi döneminde vatandaşlar evdeyken çiçeğe büyük ilgi gösterdiler. Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde çiçekler yoğun talep gördü. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam edecek” dedi.



“İşyerimizdeki eksiklikleri tamamlayacağız”

Çiçekçilik yapan Necati Taşpınar, işletmesindeki eksik ürünleri tamamlamak için Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e geldi. Özel günlerin vazgeçilmez çiçeklerinin daha yoğun talep gördüğünü belirten Taşpınar, “Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e mezat için geldim. Sevgililer Günü ve Dünya Kadınlar Günü yaklaştı. Özellikle Sevgililer Günü’ne hazırlık için işyerimizdeki eksiklikleri tamamlayacağız. Sevgililer Günü için olmazsa olmaz olarak kırmızı gül, orkide, kazablanka gibi en çok satılan çiçekleri alıyoruz. Sevgililer Günü’nün yoğun geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Pahalıya aldığımız için mecbur fiyatları yüksek belirliyoruz”

Sevgililer Günü’nde müşterilerine güzel çiçekler sunmak istediğini belirten Derya Fenerli ise, yüksek fiyatlardan bahsetti. Maliyetlerin yükselmesiyle sadece tüketicinin değil esnafın da zorluk yaşadığını belirten Fenerli, şunları söyledi:

“Biraz ucuza çiçek almayı bekliyoruz, fakat bu mümkün değil. İnşallah güzel çiçekler alıp müşterilerimize vereceğiz. Her mezata katılıyorum. Fiyatlar çok yüksek. İnşallah bu süreç bir an önce biter. Fiyatların yüksek olması bizim için de çok büyük dezavantaj. Pahalıya aldığımız için mecbur fiyatları yüksek belirliyoruz. Müşterilerin de alım gücü buna yetersiz kalıyor.”

