Şehit komutan Mithat Dunca’nın ailesinden Eskişehirspor’a ziyaret

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehirli şehit komutan Mithat Dunca’nın ailesi ve yakınları bugün Eskişehirspor’u ziyaret etti.

Eskişehirspor Başkan Vekili Erkan Koca ve Yönetim Kurulu Üyelerinin karşıladığı aile, Eskişehirspor’u antrenman öncesi ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Mithat Dunca’nın kızı Zeynep Naz Dunca, bağış yaparak Eskişehirspor’a destek oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi’nden şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.