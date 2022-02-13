Sevgililer Günü’nde hem kalıcı hem anlamlı hediye Bir buket çiçek fiyatına 5 fidan almak mümkün Eskişehirli fidancılar, sevgililerin birbirlerine buket çiçek yerine fidan almaları konusunda çağrıda bulunuyor Bahçeli evi olan çiftler buket çiçek yerine fidan almayı tercih ediyor

Sevgililer Günü’nde birbirlerine çiçek alarak hediye eden çiftler, artık fidan tercihi ile hem maddi hem de manevi anlamda kâra geçiyor.

Çiftlerin her sene kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde en çok tercih edilen hediyeler arasında buket çiçekler yer alıyor. Çoğunlukla kuruyup giden bu çiçekler, hem israfa yol açıyor, hem de manevi anlamını yitiriyor. Genellikle ithal olarak gelen çiçekler, döviz kurunun artmasından dolayı tüketicinin cebini de yakıyor. Ortalama bir buket çiçek fiyatı 150 ile 200 TL bandındayken, orta boy meyve ya da çam fidanının fiyatı ise 40 TL’den başlıyor. Aradaki fiyat farkından dolayı bahçeli ya da balkonlu evde yaşayan çiftler, fidan almayı tercih ediyor. Eskişehirli fidancılar, sevgililerin birbirlerine birkaç gün sonra solacak gül yerine bir ömür boyu büyüyecek fidan vermelerinin daha kalıcı ve anlamlı hediye olduğunu söylüyor.

“Bir buket çiçek alacağına bizden 45 adet fidan alabiliyorlar”

Eskişehir’de fidan işiyle uğraşan Zekayi Kutlu, çiftlere buket çiçek yerine fidan almaları konusunda çağrıda bulunuyor. Fiyatından dolayı da fidan almanın daha mantıklı olduğunu belirten Kutlu, “Özellikle orta yaş kesimi çiçek yerine fidan almayı tercih ediyor. Arada meraklı olan bir genç varsa o da alıyor. Bugünü düşünüyoruz ama 50 sene sonrasını da düşünmek lazım. Buket çiçeği alıyoruz, fakat bir süre sonra kuruyup gidiyor. Zaten fiyatları da oldukça pahalı. Ortalama bir fidan 40 TL’den başlarken bir buket çiçek 150 TL’den başlıyor. Özellikle bahçeli evde yaşayan vatandaşlar buket çiçek yerine meyve ya da çam fidanlarını tercih ediyor. Bir buket çiçek alacağına bizden 45 adet fidan alabiliyorlar” diye konuştu.

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