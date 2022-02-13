Çalınan bisikleti bulundu ama 4 bin 500 lira masraf çıktı

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde dükkanının önündeki plastik gider borusu, ardından da elektrikli bisikleti çalınan esnaf elektrikli bisikletine kavuştu. Polis 2 şüpheliyi yakalarken, aracın bazı parçaları söküldüğü için ortaya 4 bin 500 liralık onarım masrafı çıktı.

Geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde dükkanının yanında bulunan 2 buçuk metre uzunluğundaki yağmur suyunu taşıyan plastik boru çalınan Ferdi Topuz'un geçen cuma günü de elektrikli bisikleti çalındı. Gündüz vakti gerçekleşen ve güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen hırsızlık olayının ardından polise başvuran Topuz'un elektrikli bisikleti bulundu. Elektrikli bisiklet, şüpheli şahıslarla birlikte çalındığı noktadan yaklaşık 5 buçuk kilometre ötedeki Çamlıca Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin yakınlarında aküsü ve bazı aksamları sökülmüş olarak bulundu. Bisiklet sahibi Ferdi Topuz’a teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



4 bin 500 lira masraf çıktı

Ferdi Topuz, elektrikli bisikletinden bazı aksamlarının söküldüğünü ve 4 bin 500 liralık zararı olduğunu belirtti. Talihsiz esnaf, "Polis ekipleri elektrikli bisikletimin bulunduğunu haber verdiler. Bisikletimi Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne getirdiler. Oradan teslim aldım, fakat aküsü ve bazı teknik aksamlarının söküldüğünü fark ettim, kullanılmaz halde. Tamire verdim tabii ki, 4 bin 500 lira kadar masraf çıktı. Yapacak bir şey yok. Şüpheli 2 şahıs da yakalandı” diye konuştu.

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