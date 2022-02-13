Tepebaşı'ndan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için “Online Hizmetleri Öğrenme Dersleri”

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Tepebaşı Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için internet üzerinden online hizmetlerin kullanabilmesi amacıyla “Online Hizmetleri Öğrenme Dersleri” başlatıyor.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlar için öğretici faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 50 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz olarak yararlanacağı “Online Hizmetleri Öğrenme Dersleri” Belde Evleri’nde düzenlenecek. Dersler kapsamında EDevlet uygulamaları, belediye online hizmetleri, ENabız, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, internet güvenliği, mobil internet ve uygulamaları gibi konular ele alınacak. Eğitimler 22 Şubat tarihinde Tunalı Belde Evi’nde, 25 Şubat tarihinde ise Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’nde başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Online Hizmetleri Öğrenme Dersleri'nden faydalanmak isteyen vatandaşların Belde Evleri’ne başvurabileceğini ifade etti.

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