'Dinliyoruz Tepebaşı' ile vatandaşlar internet üzerinden görüş ve öneri sunabiliyor

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, katılımcılık ilkesi doğrultusunda vatandaşlardan gelen görüş ve önerileri internet sitesi üzerinden de kabul ediyor. “Dinliyoruz Tepebaşı” bağlantısına tıklayan Eskişehirliler, ilçeye dair her türlü konudaki fikirlerini belediye yetkililerine iletebiliyor.

Tepebaşı Belediyesi, yönetim anlayışında benimsediği katılımcılık ilkesi doğrultusunda toplumsal katılımını destekleyen, Dinliyoruz Tepebaşı Projesi’ni hayata geçirdi. Proje ile vatandaşlar, hazırlanan dijital platformda çevrimiçi katılımla, mahallelerine ilişkin fikirlerini sunması ve Tepebaşı Belediyesi’nin kritik başarı faktörleri olan iklim değişikliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine, sağlıklı bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına kadar her türlü konuda görüş ve önerilerini iletebiliyor. Vatandaşlar projeye, Tepebaşı Belediyesi’nin resmî internet sitesinde yer alan 'Dinliyoruz Tepebaşı' bağlantısına tıklayarak katılabiliyor.

Belediye yetkilileri, 'Dinliyoruz Tepebaşı' sayfası üzerinde vatandaşların Tepebaşı Belediyesi’ni değerlendirebilecekleri kısa bir anketin de erişime açıldığını belirtti.

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