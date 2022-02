(ÖZEL) Her gün aynı saatte gökyüzünde müthiş koreografi Bir buçuk aydır kuşlar görsel şölen sunuyor Eskişehir'de binlerce sığırcık kuşunun dansı, çıkardıkları ses çevredeki insanları kendilerine hayran bırakıyor

Eskişehir'de bir parkta her akşam toplanan binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans ve konduktan sonra çıkardıkları ses çevredeki insanları kendilerine hayran bırakıyor.

Odunpazarı ilçesinde bulunan ve insanların sıklıkla geçtiği Yediler Parkı ve çevresi yaklaşık bir buçuk aydır sığırcıkları misafir ediyor. Binlerce sığırcık kuşu her gün akşam saatlerinde parkın etrafındaki binaların çatısına konarak toplanıyorlar. Kuşlar müthiş bir uyum içerisinde gökyüzünü kaplayarak adeta hava da dans ediyor. İzlemeye doyulamayan görsel şölen dakikalar boyu sürdükten sonra kuşlar, Yediler Parkı'nın içerisinde bulunan 4 büyük ağaca konuyorlar. Ağacı kaplayan kuşlar sonra hep birlikte ötmeye başlıyor.

Tüm bu olup bitenler çevredeki insanların dikkatini çekerken özellikle kuşların dansı esnasında yol üzerinden geçenler için hayat adeta duruyor. Kuşları seyre dalan insanlar, bu koreografi karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Bazı insanlar ise bu anları cep telefonu ile kayda alıyor. Kuşların dansı yaklaşık olarak bir buçuk aydır, her gün aynı saatlerde gerçekleşiyor.



“Görsel bir şov yapılıyorlar”

Kuşların görsel şöleni hakkında konuşan Mehmet Akkoyun, manzaradan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Yediler Parkı'nın yanında bir balıkçı dükkânı işleten Akkoyun, zemini kirletseler de kuşların varlığından son derece memnun. Her gün kuşların geldiğini belirten Mehmet Akkoyun, "Esnafım burada, balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Bu kuşlar her gün aynı saatte burada oluyorlar. Saat 18.0018.30 arasında gelirler, kondukları 4 ağaç vardır onlara konarlar, sabahta tekrar giderler. 11,5 aydır buraya düzenli olarak geliyorlar. Sesten ya da görüntüden yana bir sorunumuz yok hatta güzel bir manzara oluşturuyorlar bize, keyifle izliyoruz onları. Hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz ama biraz alanı pisletiyorlar ama belediye çalışanları temizliyor sağ olsun onun dışında bir sıkıntımız yok. Görsel bir şov yapılıyorlar" diye konuştu.



“Böyle seslere hasretiz”

Sıklıkla Yediler Parkı'nın yanından geçen ve bu manzaraya her gün şahit olduğunu söyleyen Erdal Bodur, çıkan sesin bir melodi gibi olduğuna ve huzur verdiğine değindi. Konuyla ilgili konuşan Erdal Bodur, "Önceden hep karga sesleri duyuyorduk. Bu sığırcığın farklı bir ses tonu var ilgi çekici yani böyle melodi gibi. Müzik dinler gibi dinliyoruz. Geçen hatta kuşbilimci bir arkadaşımla görüştüm onlar da ‘bunlar kendi aralarında nüfus sayımı yapıyor’ demişlerdi. Ne derece de doğru bilmiyorum ama öyle söyledi. Araba, egzoz sesinden bin kat daha iyi insanın ruhunu okşuyor. Dinlediğiniz zaman tekrar tekrar dinlemek istiyor insan. Böyle seslere hasretiz. Saka sesi, kanarya sesi duyuyoruz ama bu farklı bir ses tonu. Belki de soğuk havadan sonra bir araya geldiler tarlalardan ekinler kalmayınca belki de buradaki ağaçlardan meyve yiyorlar" ifadelerini kullandı.

