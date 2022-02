(ÖZEL) Gündüz sanayide, akşam ringde mücadele ediyor Rakibini 1 buçuk dakikada nakavt etmesiyle dikkat çekmişti Milli kick boksçu Doğan Kılıç yeni başarılar için sıkı çalışıyor Genç sporcu Doğan Kılıç, “Daha büyük arenalarda ismimi duyuracağıma inanıyorum” Kılıç’ın antrenörü Seda Duygu Aygün Bayraktar: “Sporcumuzun elinden tutulduğu takdirde dünyada hiç kimse ona karşı mücadele edemeyecektir”

Ulusal ve uluslararası kick boks şampiyonlukları bulunan Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, gündüzleri sanayide yedek parça dükkânında harçlığını çıkarırken, akşamları ise yeni başarılar elde edebilmek için antrenman yaparak sıkı çalışıyor.

Eskişehir’de yaşayan 23 yaşındaki Doğan Kılıç, 2016 yılında kick boks ile tanıştı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceleri ve şampiyonlukları bulunan Kılıç, yeni başarılar elde edebilmek için her gün uzun saatler boyunca antrenman yapıyor. Harçlığını çıkarabilmek için gündüz sanayide yedek parça dükkânında çalışan milli kick boksçu, akşamları ise spor salonunda ter döküyor. Kılıç, geçtiğimiz günlerde özel bir organizasyonda dövüşerek rakibini yaklaşık 1 buçuk dakikada nakavt etmesiyle dikkat çekmişti.



“Hazırlık süreci çok zorlu ve yorucu geçiyor”

Hazırlık dönemlerinin kendisi için oldukça yıpratıcı olduğunu belirten Doğan Kılıç, sabah koşusundan sonra işe geldiğini ve sonrasında antrenmana gittiğini aktardı. Oto sanayide yedek parça işi yaptığını söyleyen Kılıç, “Süreç çok zorlu geçiyor. Hazırlık dönemimizde antrenmanlarımız bazen günde üç oluyor. Yorucu bir dönem geçiriyoruz. Sabah 06:00’da kalkıyorum. Koşumu yaptıktan sonra duş alıp işe gidiyorum. Sabah 08:00’den akşam 19:00’a kadar işim sürüyor. 19:30 antrenmanına yetişiyorum. Akşam antrenmanına geliyorum. Burada antrenörlerimle beraber grup derslerine giriyorum. Onun dışında hocalarımla beraber kültürfizik hareketlerimi yapıyorum. Gayet planlı, programlı, sistemli bir şekilde güzel ilerliyoruz. Daha büyük arenalarda ismimi duyuracağıma inanıyorum” diye konuştu.



“Karşımdakinin açıklarını görerek ve antrenörümü dinleyerek rakibimi nakavt ettim”

Geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir organizasyonda daha ilk rauntta rakibini nakavt ettiğini ve bunun sonucunda çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden milli sporcu Kılıç, o anları anlattı. İleride daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediğini kaydeden genç kick boksçu, “İlk rauntta rakibimi nakavt ettim. Spor sonuçta, aynı durumda ben de olabilirdim. Anlık hataya bakıyor. Müsabakaya inanılmaz derecede hazırdım, her şeye cevap verebiliyordum. Rakibimin açıklarını görerek ve antrenörümü dinleyerek rakibimi nakavt ettim. Bu kadar kısa sürmesini ben de beklemiyordum. İkinci raundu oynarım diye düşünüyordum. Bundan sonra karşıma daha zorlu rakipler çıkacak. Çok güzel tepkiler aldım. Avrupa ve dünya şampiyonlarıyla aynı arenada dövüştüm, bu benim için onur verici bir şey. Antrenörüm aynı zamanda 4 dünya ve 4 Avrupa şampiyonu. Onunla birlikte çalışıyoruz. Gayet güzel ilerliyor her şey. Allah nazarlardan saklasın, inşallah daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.



“Doğan çok disiplinli, azimli ve efendi bir sporcumuz”

Kılıç’ın antrenörü ve spor hayatı başarılarla dolu milli sporcu Seda Duygu Aygün Bayraktar, genç kick boksçuyu kendi tahtına aday olarak gördüğünü dile getirdi. Kılıç’ın spora başladığı günden bu yana başarılarının artarak devam ettiğini ifade eden Bayraktar, “Doğan hem Türkiye, hem Avrupa kupası hem de uluslararası şampiyonluklar aldı. Dünya Şampiyonası gibi büyük bir arenada ülkemizi ve ilimizi temsil ederek maçlar çıkarttı. Diliyorum ki, hem profesyonel hem de amatör kick boks kariyerinde çok güzel başarılara imza atacak. Ben 4 defa dünya şampiyonu olduysam onun 56 kez olmasını temenni ediyorum. Çok disiplinli, çok azimli ve çok efendi bir sporcumuz. O yüzden Allah yolunu bahtını açık etsin. Hem amatör hem de profesyonelde bu işler sponsorlarla dönüyor. Sporcumuzun elinden tutulduğu takdirde dünyada hiç kimse ona karşı mücadele edemeyecektir” diyerek genç sporcunun daha büyük başarılar elde edebilmesi için sponsorlukların büyük öneminin olduğuna dikkat çekti.



“Kendisi gerçekten yetenekli ve emeğinin hakkını veren bir sporcu”

Doğan Kılıç’ın iş arkadaşı Uğur Aydemir, yaklaşık 7 aydır birlikte çalıştıklarını belirtti. Genç sporcunun her zaman yanında olduğunu aktaran Aydemir, “Sporcu bir adamın hem çalışıp hem de bu işlerle uğraşması bayağı zor. Günde üç idman yapıp ayrıyeten çalışman gerekecek, gün yetmiyor. Bu yüzden buradayız. Doğan’a yardım etmek istiyoruz. Doğan’ı izliyorum, hem de yakından takip ediyorum. Birkaç idman beraber attık. Kendisi gerçekten yetenekli ve emeğinin hakkını veren bir sporcu, ama emeğinin karşılığını alamıyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Ülkeni, şehrini temsil edeceksin, ama bunun karşılığı bir hiç. Burada bir emek ve çaba var” ifadelerini kullandı.

